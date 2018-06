Gaza (AFP) Nach etwa sechsstündiger Feuerpause hat Israel am Dienstag seine Luftangriffe auf den Gazastreifen wieder aufgenommen. Mindestens ein Ziel in der Nähe von Gaza-Stadt wurde beschossen, wie ein AFP-Korrespondent beobachtete. Das israelische Sicherheitskabinett hatte erst am Morgen einen Vorschlag Ägyptens für eine Feuerpause akzeptiert, die Hamas hatte aber weiter Raketen auf Israel abgefeuert.

