Jerusalem (AFP) Das israelische Sicherheitskabinett will am Dienstag über den ägyptischen Vorschlag für eine Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas-Organisation beraten. Das Sicherheitskabinett werde am frühen Morgen zusammenkommen, um den Vorschlag "ernsthaft" zu prüfen, sagte ein ranghoher israelischer Regierungsvertreter, der ungenannt bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP.

