Kano (AFP) Bei einem Angriff von mutmaßlichen Boko-Haram-Islamisten und einem anschließenden Luftangriff der Armee sind im Nordosten Nigerias mindestens 38 Menschen getötet worden. Dorfbewohner berichteten am Montag, dutzende Bewaffnete seien am Sonntagabend mit Geländewagen und auf Motorrädern in das christliche Bauerndorf Dille im Bezirk Askira Uba gestürmt und hätten wahllos geschossen. Sie hätten Granaten und Sprengsätze auf Häuser geworfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.