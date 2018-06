Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem Christdemokraten Jean-Claude Juncker zur Wahl zum EU-Kommissionschef gratuliert und seine Wünsche mit Hoffnungen auf bessere Beziehungen verknüpft. Putin habe eine Gratulationsbotschaft an Juncker gerichtet, teilte der Kreml am Dienstag mit. Darin habe der Staatschef betont, dass Juncker seinen Posten in einer "schwierigen Zeit für Europa" übernehme.

