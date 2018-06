Moskau (AFP) Bei dem schweren U-Bahnunglück in Moskau ist die Zahl der Toten auf 19 gestiegen. Bislang seien sieben Tote den Ermittlern übergeben worden, darunter vier Männer und drei Frauen", zitierte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti den Vize-Katastrophenschutzminister Alexander Gawrilow am Dienstag. Aus zwei weiteren Wagons seien je sechs weitere Leichen geborgen worden. Zuvor war von zwöf Toten die Rede gewesen. Am Morgen war auf der sogenannten Blauen Linie der Moskauer Metro ein Zug entgleist. Bei dem Unglück wurden nach Behördenangaben mehr als hundert weitere Menschen verletzt, fast die Hälfte von ihnen erlitt schwere Verletzungen.

