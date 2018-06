Aachen (SID) - Der frühere Schwimm-Star Franziska van Almsick wünscht sich in Deutschland eine Stärkung des Wir-Gefühls, das die Fußball-Nationalelf beim WM-Triumph in Brasilien vorgelebt habe. "Wir sollten uns anstecken lassen vom Teamgeist. Bei der Feier waren die Frauen und die Kinder dabei, alles war harmonisch. Das ist das, was wir mitnehmen können", sagte die 36-Jährige am Rande des CHIO.

In den Tagen um den WM-Triumph hat die gebürtige Berlinerin eine verbesserte Stimmung im Lande ausgemacht. "Man wird weniger angemault, die Leute sind netter zu einem", sagte die zweifache Mutter, die als Stargast des CHIO bei der Eröffnungsfeier im Reiterstadion die Medienpreise verlieh.

Gemischte Gefühle indes löste bei van Almsick die Form der deutschen Schwimmer wenige Wochen vor der Heim-EM in Berlin aus. "Ich bin überrascht, dass Paul Biedermann nach seiner Pause wieder so gut in Form ist. Bei den Frauen hat sich noch nicht viel ergeben, vielleicht kristallisiert sich da noch jemand heraus", sagte die frühere Weltmeisterin, die in Anspielung auf den Hype um die Fußballer meinte: "Auf die Fanmeile schaffen es die deutschen Schwimmer aber wohl nie."