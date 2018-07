Johannesburg (AFP) Der südafrikanische Sprinter Oscar Pistorius ist einem Bericht zufolge am Wochenende nach einem Handgemenge aus einem Nachtklub geschmissen worden. Der offenbar schwer angetrunkene Paralympics-Star sei im VIP-Bereich einer luxuriösen Diskothek in Johannesburg mit dem Freund eines Bekannten aneinandergeraten, berichtete die Zeitung "The Star" am Dienstag.

