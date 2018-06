Beirut (AFP) Der syrische Präsident Baschar al-Assad wird am Mittwoch für eine dritte Amtszeit vereidigt. Anschließend werde Assad in einer Antrittsrede die "großen Linien" seiner neuen Amtszeit vorstellen, verlautete am Dienstag aus seinem Umfeld. Der Ort und die Uhrzeit der Zeremonie wurden aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben, da inmitten des Bürgerkriegs Anschläge drohen. Assad, der Syrien seit dem Tod seines Vaters und Vorgängers Hafis al-Assad im Jahr 2000 regiert, war am 3. Juni bei einer umstrittenen Wahl für sieben weitere Jahre wiedergewählt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.