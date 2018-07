Hamburg (SID) - Davis-Cup-Spieler Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Hamburg in der ersten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-115. aus München unterlag dem Argentinier Leonardo Mayer mit 3:6, 2:6. Mayer verwandelte seinen ersten Matchball nach 1:14 Stunden und trifft in der zweiten Runde der mit 1,322 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung auf den an Nummer zehn gesetzten Spanier Guillermo Garcia-Lopez.

Am Dienstagnachmittag schlugen noch die beiden Lokalmatadoren Alexander Zverev und Julian Reister in der Hansestadt auf. Bereits am Montag hatten Tobias Kamke (Lübeck) und Dustin Brown (Winsen/Aller) die Runde der letzten 32 erreicht. Der Weltranglisten-26. Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 7) steigt erst am Mittwoch ins Turnier ein.