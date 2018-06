Moskau (AFP) Bei einem schweren U-Bahnunglück in Moskau sind am Dienstag mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Mehr als einhundert weitere Menschen wurden den Behörden zufolge mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Ein Zug der sogenannten Blauen Linie der russischen Hauptstadt war im morgendlichen Berufsverkehr entgleist.

