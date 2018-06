Kiew (AFP) Nach dem Abschuss eines ukrainischen Militärflugzeugs im Osten des Landes fordert die Staatsführung in Kiew neue Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland. Es gebe "zahlreiche Beweise für die Verwicklung Russlands in Kampfhandlungen", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Dienstag. Damit gebe es auch "immer mehr Gründe" für die nächste Stufe von Strafmaßnahmen gegen Moskau, die Wirtschaftssanktionen umfassen könnte. Nach Angaben des Sprechers soll über die Frage beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Mittwoch in Brüssel beraten werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.