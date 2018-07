Bangkok (dpa) - Ein Skelett und deutsche Papiere - viel mehr hat die thailändische Polizei bei der Untersuchung eines mysteriösen Todesfalls im Nationalpark Khao Yai noch nicht herausgefunden. Man wisse noch nichts über die Todesursache, sagte ein Polizeisprecher in der Provinz Nakhon Nakok der Nachrichtenagentur dpa. Sie fand in dem Zelt die persönlichen Dokumente eines Stuttgarters. In einem im Internet veröffentlichten Video werden die Papiere des Mannes gezeigt, die ihn als 34-Jährigen ausweisen.

