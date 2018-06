New York (AFP) Milliardenübernahme in der US-Tabakbranche: Der "Camel"-Hersteller Reynolds American kauft den Rivalen Lorillard. Das teilten beiden Unternehmen am Dienstag mit. Der 27,4 Milliarden Dollar (20,1 Milliarden Euro) schwere Deal vereint den zweit- und den drittgrößten Zigarettenproduzenten der Vereinigten Staaten. Der neue Tabakkonzern steht den Angaben zufolge für über elf Milliarden Dollar Jahresumsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.