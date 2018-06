Jerusalem (AFP) Israel hat für Donnerstag eine fünfstündige Feuerpause im Gazastreifen angekündigt. Nachdem das israelische Militär am Mittwochabend zunächst von sechs Stunden gesprochen hatte, setzte es den Stopp der Angriffe kurze Zeit später auf den Zeitraum von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr bis 14.00 Uhr MESZ) fest. Aus "humanitären" Gründen werde es in der Zeit keine Angriffe auf Ziele in dem Palästinensergebiet geben, hieß es zur Begründung.

