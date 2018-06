Algier (AFP) Vertreter der malischen Regierung haben am Mittwoch Friedensgespräche mit mehreren bewaffneten Rebellengruppen aufgenommen. An den Verhandlungen in Algier, der Hauptstadt des Nachbarlandes Algerien, nahmen sechs verschiedene Rebellengruppen teil, wie ein algerischer Vertreter mitteilte. Sie weigerten sich demnach aber, gemeinsam mit der Regierungsseite zu sprechen, sondern teilten sich in zwei Dreiergruppen auf.

