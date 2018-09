Peking (AFP) Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Zwischen April und Juni legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,5 Prozent zu, wie die staatliche Statistikbehörde am Mittwoch in Peking mitteilte. Im ersten Quartal 2014 war die Wirtschaft in der Volksrepublik lediglich um 7,4 Prozent gewachsen. Experten hatten für das zweite Quartal mit einer Stagnation gerechnet.

