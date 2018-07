Berlin (AFP) Die Bundesregierung kritisiert das Angebot fragwürdiger Behandlungen für Homosexuelle und will in einer Broschüre vor selbsternannten "Homo-Heilern" warnen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) werde in einer für 2015 geplanten Broschüre zur sexuellen Orientierung und Identität das Thema aufnehmen, heißt es in einer am Mittwoch bekannt gewordenen Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Grünen-Anfrage. Der Grünen-Abgeordnete Volker Beck sprach von einem "kleinen Erfolg". Es sei aber weiterhin Druck nötig. Die Regierung müsse auch die Gemeinnützigkeit von Organisationen infrage stelle, die solche "Pseudotherapien" anbieten.

