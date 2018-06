Berlin (AFP) Die Bundesregierung sieht auch nach dem Telefongespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Barack Obama fortdauernde Differenzen im Umgang mit der Spionageaffäre. "Es gibt in der Tat tief greifende Meinungsverschiedenheiten in der Frage des Einsatzes von US-Nachrichtendiensten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. "Das ist eine Sache, die sich mit ein paar Gesprächen nicht lösen lässt, die sich aber letztlich nur auf dem Gesprächswege miteinander wird lösen lassen." Deutschland und die USA seien deshalb "miteinander im Gespräch".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.