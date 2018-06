Los Angeles (AFP) Eine Deutsche, die in den USA wegen der mutmaßlichen Erpressung eines saudiarabischen Scheichs festgenommen wurde, hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die 33-jährige Leyla O. plädierte am Dienstag bei einer Anhörung vor einem Gericht in Los Angeles auf nicht schuldig. Auch ihre beiden Anwälte, die sie bei der mutmaßlichen Erpressung unterstützt haben sollen und sich ebenfalls vor der US-Justiz verantworten müssen, beteuerten ihre Unschuld.

