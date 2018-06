Farnborough (AFP) Der europäische Flugzeughersteller Airbus muss die Türen bereits ausgelieferter Modelle des Superjumbos A380 umbauen. An den Türen sei ein vorzeitiger Verschleiß von Teilen festgestellt worden, sagte am Mittwoch ein Airbus-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP am Rande der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough. Er bestätigte damit einen Bericht des NDR. Das Problem habe "vor allem Lärm in der Kabine" verursacht, sagte der Unternehmenssprecher weiter. Demnach ging von dem Fehler zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für den Flugbetrieb aus.

