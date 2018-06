Brüssel (AFP) In Brüssel hat am Mittwochabend ein Sondergipfel zur Besetzung von EU-Spitzenposten begonnen. Die EU-Staats- und Regierungschefs berieten über die Nachfolge des EU-Ratspräsidenten Herman Van Rompuy und der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton. Zudem stand eine Diskussion über den Nahost-Konflikt und die Krise in der Ukraine auf der Tagesordnung. Dabei standen auch neue Sanktionen gegen Russland zur Debatte.

