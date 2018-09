Berlin (AFP) Die neuseeländische Pop-Sängerin Lorde hadert mit ihrem Künstlernamen. "Rückblickend hätte ich mir mehr Zeit nehmen sollen. Der Name fühlt sich manchmal wie ein Tattoo an, das man eigentlich wieder loswerden will", sagte sie dem Magazin "Harper's Bazaar". Sie habe sich seinerzeit innerhalb von 24 Stunden für ihren Künstlernamen entschieden. Lorde heißt mit bürgerlichen Namen Ella Yelich-O`Connor.

