Brüssel (dpa) - Geplante Entscheidungen der EU-Staats- und Regierungschefs zu Brüsseler Spitzenposten könnten auf August verschoben werden.

Das verlautete am Rande des EU-Sondergipfels aus EU-Kreisen. Hintergrund seien vor allem tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten zwischen Italien und einigen osteuropäischen Ländern. Italiens sozialdemokratischer Regierungschef Matteo Renzi will Außenministerin Federica Mogherini als neue EU-Außenbeauftragte durchsetzen. Im Baltikum und in Polen werden aber mangelnde Erfahrung der Italienerin und eine zu russlandfreundliche Haltung kritisiert. Die Gipfel wollte sich ursprünglich auch auf die Nachfolge des EU-Ratspräsidenten Herman Van Rompuy einigen.

