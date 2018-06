Straßburg (AFP) In der Europäischen Union zeichnet sich ein neuer Haushaltsstreit ab. Sprecher mehrerer Fraktionen verwiesen am Mittwoch im Europaparlament auf Angaben der EU-Kommission, wonach im laufenden Haushalt 4,7 Milliarden Euro fehlen, was derzeit die Begleichung offener Rechnungen unmöglich mache. Dadurch seien etwa das Studentenaustausch-Programm Erasmus, Forschungsprojekte, humanitäre Hilfen und Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen in benachteiligten Regionen gefährdet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.