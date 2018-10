Berlin (SID) - Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel denkt weiterhin nicht an einen Teamwechsel innerhalb der Formel 1. "Ich glaube, die Partnerschaft mit Red Bull ist etwas ganz Besonderes", sagte der 27-Jährige im Interview mit der Illustrierten Bunte: "Nicht nur wegen der vergangenen Jahre in der Formel 1, sondern auch aufgrund der Unterstützung in sehr frühen Jahren meiner Karriere."

Neidisch auf die erfolgreicheren Silberpfeil-Kollegen Nico Rosberg und Lewis Hamilton, die im Mercedes in dieser Saison dominieren, ist Vettel nicht. "Ich sitze lieber in meinem Auto. Dass es zurzeit im Vergleich natürlich nicht so gut läuft, ist klar. Aber ich denke, dass dies nur eine Momentaufnahme ist", sagte der Heppenheimer, der in diesem Jahr noch kein Rennen gewinnen konnte.

Vettel räumte vor dem Heimspiel-Rennen in Hockenheim (Sonntag, 14.00 Uhr/RTL und Sky) außerdem ein, dass sein australischer Teamkollege Daniel Ricciardo momentan "einen besseren Job" macht: "Ricciardo macht weniger Fehler und deswegen muss ich ihm auch den nötigen Respekt zollen."