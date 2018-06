Hanau (SID) - Vier Tage vor dem Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring hat Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel in Hanau beim Benefizfußballspiel "Kick für Kinder 2014" mit einer Auswahl aus Stars und Freunden ein Erfolgserlebnis gefeiert. Das Team Vettel gewann unter anderem durch ein Tor von DTM-Pilot Pascal Wehrlein (Mercedes) mit 3:2.

Vor rund 4000 Zuschauern wurde der Heppenheimer Vettel weiterhin beispielsweise von Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel und Formel-1-Pilot Jules Bianchi (Marussia) flankiert. Auf der Gegenseite mischten Entertainer und Torschütze Guido Cantz, der frühere Skisprungstar Sven Hannawald, Weltmeisterin Birgit Prinz oder Fußballtrainer Rudi Bommer mit.

"Wir waren vier Wochen lang von der WM etwas verwöhnt. Das Niveau hier ist nicht ganz so toll, aber es ist schön, dass so viele Menschen gekommen sind", merkte Vettel in der Halbzeitpause scherzhaft an.