Paris (AFP) Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat die ultrapräzise Atomuhr Pharao in Empfang genommen und bereitet sie nun für den Einsatz auf der Internationalen Raumstation ISS vor. Wie das französische Raumfahrtzentrum CNES am Mittwoch mitteilte, soll Pharao in einem Zeitraum von 300 Millionen Jahren nicht mehr als eine Sekunde variieren. An Bord der ISS soll die Atomuhr ab dem Jahr 2016 in bis dahin nicht möglicher Genauigkeit Grundannahmen der Physik überprüfen helfen, darunter Voraussagen der Relativitätstheorie von Albert Einstein.

