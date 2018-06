Bremen (SID) - Abwehrspieler Mateo Pavlovic von Werder Bremen läuft ein weiteres Jahr für den ungarischen Erstligisten Ferencváros Budapest auf. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der 24 Jahre alte Pavlovic war bereits in der vergangenen Saison an die Ungarn ausgeliehen. In seiner ersten Spielzeit in Budapest kam der Kroate in neun Einsätzen auf ein Tor. In Bremen besitzt Pavlovic noch einen Vertrag bis 2016.