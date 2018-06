Istanbul (dpa) - Der Kurznachrichtendienst Twitter hat in der Türkei wieder ein regierungsfeindliches Konto sperren lassen. Der Account der linken Hacker-Gruppe RedHack ist in der Türkei nicht mehr abrufbar. Die Gruppe kritisierte auf ihrem englischen Konto: "Unser Haupt-Account ist in der Türkei blockiert. Twitter beugt sich der türkischen Regierung." RedHack hatte bei den Gezi-Protesten gegen die Regierung im vergangenen Jahr eine Rolle gespielt, als sich Demonstranten vor allem über soziale Medien wie Twitter austauschten.

