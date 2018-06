Donezk (dpa) - Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine haben sich zu Gesprächen über eine Lösung des blutigen Konflikts per Videokonferenz bereiterklärt.

Die "Telebrücke" solle am 17. Juli um 18.00 Uhr (17.00 Uhr MESZ), beginnen, teilte der selbst ernannte Premierminister der nicht anerkannten "Volksrepublik" Donezk, Alexander Borodaj, mit. Er wies Vorwürfe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zurück, wonach die Aufständischen sich weigerten, an Konsulationen der Kontaktgruppe teilzunehmen.

Es habe keine konkreten Gesprächsvorschläge gegeben, sagte Borodaj. Die OSZE und das Präsidialamt in Kiew hatten zuvor mitgeteilt, dass alle Versuche gescheitert seien, eine Videokonferenz zu organisieren. Eine offizielle Bestätigung über das Zustandekommen der "Telebrücke" gab es zunächst nicht. Zur Kontaktgruppe gehören Vertreter der Ukraine, Russlands und der OSZE.

Borodaj sagte, dass über die Teilnehmer und "Details des Formats" noch gesprochen werden müsse. Der Vizechef der Präsidialverwaltung in Kiew, Waleri Tschaly, hatte zuvor gesagt, dass der ukrainischen Führung nicht klar sei, wer von den Separatisten im Donbass für sich beanspruchen könne, "tatsächlich die Bevölkerung" zu vertreten.