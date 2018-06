Tripolis (AFP) Nach den heftigen Kämpfen um den internationalen Flughafen der libyschen Hauptstadt Tripolis haben die Behörden einen Militärflugplatz aufgemacht, um tausenden in aller Welt festsitzenden Libyern die Heimreise zu ermöglichen. Der Flughafen von Miitiga in einem östlichen Vorort von Tripolis sei am Dienstag in Betrieb genommen worden, teilten die Behörden am Abend mit. Der Luftwaffenstützpunkt wird allerdings seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 von islamistischen Milizen kontrolliert.

