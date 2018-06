Mexiko-Stadt (AFP) Auf der Suche nach fünf vermissten Kindern haben die mexikanischen Behörden ein Armen-Heim ausgehoben, in dem hunderte Kinder und Erwachsene gegen ihren Willen unter erbärmlichsten Bedingungen festgehalten und ausgebeutet worden sein sollen. Die Einrichtung "La Gran Familia" (Die große Familie) existierte nach Behördenangaben seit mehr als 40 Jahren in der Stadt Zamora im westlichen Staat Michoácan. Die Polizei habe es durchsucht, weil dort fünf entführte Kinder vermutet wurden, sagte der Ermittler Tomás Zerón am Dienstag (Ortszeit).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.