Stuttgart (dpa) - WM-Spitzenreiter, vor knapp einer Woche geheiratet und jetzt ein neuer, langfristiger Vertrag mit Mercedes: Für Nico Rosberg läuft es momentan sportlich und privat perfekt.

"Das ist eine tolle Woche für mich. Ich habe erst eine wunderschöne Frau geheiratet", sagte der Formel-1-Pilot bei einem Medien-Lunch in den "Heiligen Hallen" von Mercedes-Benz Classic in Fellbach. "Jetzt die Vertragsverlängerung. Mercedes ist das Team überhaupt für mich. Es ist ein Traum, dass ich mit dem Team verlängert habe." Um das Glück perfekt zu machen, "fehlt nur noch der Sieg beim deutschen Grand Prix", meinte Rosberg. "Aber die Woche ist eh nicht zu toppen."

Vier Tage vor dem Heimrennen auf dem Hockenheimring gab Mercedes bekannt, dass es den aktuellen WM-Spitzenreiter "mehrere Jahre" an sich gebunden hat. "Wir haben bewusst vermieden, zur Laufzeit etwas zu sagen", betonte Motorsportchef Toto Wolff. Zur Frage, ob auch mit einer Vertragsverlängerung bei Lewis Hamilton bald zu rechnen sei, erklärte der Österreicher: "Die Frage stellt sich nicht. Der Vertrag läuft weiter."

Rosberg schwärmte: "Wir haben ein großartiges Team. Jetzt freue ich mich auf die anstehenden gemeinsamen Jahre. Wir werden weiter Vollgas geben, um noch mehr Rennen und hoffentlich auch Weltmeisterschaften zu gewinnen." Gemeinsam habe man die Möglichkeit, "über Jahre dominant zu sein", urteilte der 29-Jährige. Zugleich mahnte er: "Aber wir sind noch nicht perfekt."

Wolff erklärte: "Dieser neue Vertrag sichert uns wichtige Stabilität und Kontinuität für die Zukunft." Rosberg sei "ein essenzieller Bestandteil. Dass wir vorne liegen, ist zum großen Teil auch ihm zu verdanken."

Rosbergs aktueller Kontrakt lief bis Ende der nächsten Saison. Seit 2010 gelangen dem Grand-Prix-Piloten sechs Siege, 17 Podestplätze und acht Pole-Positionen in einem Silberpfeil. Diese Bilanz will Rosberg beim Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring weiter ausbauen. Dort feierte er seine meisten Siege in diversen Nachwuchsserien.

Aber in der Königsklasse des Motorsports schaffte Rosberg im badischen Motodrom noch keinen Podestplatz. Vor dem zehnten Saisonlauf am Sonntag liegt der dreifache Saisonsieger mit 165 Punkten vier Zähler vor seinem britischen Teamkollegen Hamilton (161) an der Spitze.

Nach Bekanntgabe der seit längerem erwarteten Vertragsverlängerung schwärmte Rosberg: "Ich bin sehr stolz, den Formel 1-Silberpfeil der modernen Ära fahren zu dürfen. Als Deutscher liegt mir die Tradition von Mercedes-Benz sehr am Herzen." In Bezug auf die harten Anfangsjahre mit zahlreichen Enttäuschungen und Rückschlägen räumte Rosberg ein: "Es waren harte und ernüchternde Zeiten. Aber jeder hat daran geglaubt und dank der fantastischen Unterstützung von Mercedes-Benz geben wir jetzt die Richtung in der Formel 1 vor." Das Team habe im zurückliegenden Jahr einen großen Schritt gemacht.

Wolff wies auf Rosbergs Verdienste beim Aufbau des Werksteams hin: "Nico ist seit dem ersten Tag Teil des Silberpfeil-Projekts. Seit dem Jahr 2010 hat er einen großen Teil zur Entwicklung des Teams beigetragen." Rosberg habe mit seinen Leistungen in der aktuellen Saison der ganzen Welt gezeigt, "was wir innerhalb des Teams schon längst wussten: Er gehört zu den absoluten Spitzenfahrern in der Formel 1." Laut "Bild" soll Mercedes Rosberg insgesamt 55 Millionen Euro für die Unterschrift bezahlen.