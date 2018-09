Kairo (AFP) Im Zuge der Vermittlungsbemühungen Ägyptens um eine Waffenruhe zwischen Israel und radikalislamischen Palästinensern im Gaza-Streifen soll noch im Laufe des Mittwochs ein Vertreter der Hamas mit der Regierung in Kairo sprechen. "An diesem Nachmittag findet ein Treffen zwischen einem Abgesandten der Hamas und einem Vertreter der ägyptischen Regierung statt", sagte Assam al-Ahmad, ein ranghohes Mitglied der Palästinenserorganisationen Fatah, während eines Treffens der Arabischen Liga in Kairo. Am Dienstag war Ägyptens Werben für eine Waffenruhe gescheitert, weil sich die Hamas bei den vorangegangenen Verhandlungen übergangen fühlte.

