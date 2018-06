Jerusalem (AFP) Die israelischen Streitkräfte haben 100.000 Palästinenser im Norden des Gazastreifens zum Verlassen ihrer Häuser aufgerufen, nachdem die Regierung mit einer Verstärkung der Angriffe gedroht hat. Sie hätten etwa 100.000 Menschen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, sagten Vertreter der Streitkräfte am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Einwohner des Küstengebiets sagten, sie hätten von der Armee entsprechende Anrufe und Kurzmitteilungen erhalten. Zudem wurden Flugblätter über Seitun und anderen Orten abgeworfen, in denen vor "Luftangriffen auf Terrororte" gewarnt wurde, weil von dort Raketen abgefeuert wurden.

