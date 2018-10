Berlin (dpa) - Jeder vierte Deutsche (26 Prozent) wünscht sich, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auch zu ihrem 70. Geburtstag in zehn Jahren noch regiert. 68 Prozent - also gut zwei Drittel - sind gegen eine so lange Zeit im Amt, wie eine Forsa-Umfrage für das Magazin "Stern" ergab.

Nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Digitalzeitung "Handelsblatt Live" glauben nur 14 Prozent der Bundesbürger, dass ein anderer CDU-Politiker die Union bei der Bundestagswahl 2017 zu einem ähnlich guten Ergebnis führen könnte wie Merkel 2013. Die Union schrammte im vergangenen Herbst mit 41,5 Prozent nur knapp an der absoluten Mehrheit im Bundestag vorbei.

An diesem Donnerstag feiert Merkel ihren 60. Geburtstag.