Bannu (AFP) Bei einem US-Drohnenangriff im Nordwesten Pakistans sind am Mittwoch mindestens 13 Menschen getötet worden. Das unbemannte Flugzeug habe ein mutmaßliches Versteck islamistischer Rebellen in der Gegend von Zoi Saidgai im halbautonomen Stammesgebiet von Nord-Waziristan angegriffen, erklärte ein Vertreter der Sicherheitskräfte. Ein anderer Sicherheitsbeamter sprach von bis zu 20 getöteten Extremisten, darunter zwölf Usbeken. Die unwegsame Bergregion an der Grenze Afghanistans, in der die Regierung nur begrenzte Kontrolle hat, gilt als Rückzugsgebiet der Taliban und anderer Extremistengruppen.

