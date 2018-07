Washington (AFP) Die USA haben in der Ukraine-Krise ihre Sanktionen gegen Russland verschärft. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen russische Unternehmen aus dem Rüstungs-, Finanz- und Energiesektor, wie das Finanzministerium in Washington am Mittwoch mitteilte. Unter den betroffenen Firmen sind demnach der Ölgigant Rosneft und die Gazprombank. Außerdem wurden Vertreter der prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine auf die Sanktionsliste gesetzt.

