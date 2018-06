New York (AFP) Die Konzerne Apple und IBM haben eine Partnerschaft für die Entwicklung von Produkten für den Unternehmens-Markt angekündigt. Ziel sei es, Apps für das iPhone und den iPad zu entwickeln, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen ausgerichtet sind, erklärten die Konzerne am Dienstag. Apple will damit seine mobilen Geräte stärker auf dem Unternehmens-Markt platzieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.