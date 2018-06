New York (AFP) Der Internetkonzern Google hat den früheren Chef des US-Autokonzerns Ford, Alan Mulally, in den Verwaltungsrat geholt. Mulally sei bereits am 9. Juli in das Gremium berufen worden, teilte Google am Dienstag in seinem Firmenblog mit. Mulally bringe eine Fülle von Erfahrungen als Unternehmenschef und im Technologiebereich mit, betonte der Google-Chef Larry Page. Mulally erklärte, es sei ihm eine Ehre, dem Verwaltungsrat eines weltweit führenden Unternehmens zu dienen, "dessen Ziel es ist, unser Leben zu bereichern".

