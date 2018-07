New York (AFP) Der US-australische Medienmogul Rupert Murdoch hat sich in den vergangenen Wochen vergeblich um die Übernahme des Konkurrenten Time Warner bemüht. Der Murdoch-Konzern 21st Century Fox bestätigte am Mittwoch, dass Time Warner ein Angebot in Höhe von 80 Milliarden Dollar (59 Milliarden Euro) ausgeschlagen habe. Beide Seiten würden sich derzeit nicht in Gesprächen befinden.

