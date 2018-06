New York (AFP) In der US-Medienlandschaft bahnt sich eine Übernahmeschlacht an: Der Konzern 21st Century Fox von Rupert Murdoch strebt den Kauf des Konkurrenten Time Warner an, um einen Branchengiganten mit zahlreichen Fernsehsendern und Hollywood-Studios zu schaffen. Eine erste Offerte in Höhe von 80 Milliarden Dollar (59 Milliarden Euro) schlug Time Warner aus, Murdoch will nach Angaben aus informierten Kreisen aber nicht aufgeben.

