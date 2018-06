Offenbach (dpa) - Deutschland steht die nächste Hitzewelle bevor. Hoch "Aymen" wird die Temperaturen in den nächsten Tagen wieder über 30 Grad treiben, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Bis dahin geht es mit den Werten täglich bergauf. Der Südwesten ist die heißeste Ecke: am Donnerstag bis zu 32, am Freitag bis zu 35 und am Samstag bis zu 36 Grad. An den Küsten ist es etwa sechs bis acht Grad kühler. Das Gewitterrisiko steigt am Samstag im Westen.

