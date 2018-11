Lissabon (AFP) Die portugiesische Großbank Banco Espírito Santo (BES) gerät weiter unter Druck. Nachdem die Rating-Agentur Moody's am Donnerstag den langfristigen Ausblick für den größten Anteilseigner der BES, die Espírito Santo Financial Group (ESFG), vom schon als Ramschstatus geltenden Rating Caa2 um weitere zwei Stufen gesenkt hatte, stürzte die BES-Aktie an der Börse ab. Am Handelsplatz in Lissabon verloren die Papiere deutlich über fünf Prozent. Eine Aktie war am Mittag noch 0,404 Euro wert.

