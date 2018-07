Berlin (AFP) Die FDP kehrt zurück in den Bundestag: Die Freien Demokraten bekommen - zusammen mit den Vertretern der anderen deutschen Kleinparteien im Europaparlament - nun doch Büros des Bundestages in Berlin zur Verfügung gestellt. Dies beschloss der Ältestenrat des Parlamentes, wie die Bundestagspressestelle am Donnerstag mitteilte. Davon profitieren die 17 Europaabgeordneten von FDP, AfD, Piratenpartei, ÖDP, aber auch der rechtsextremen NPD. Der Bundestag bestätigte damit einen Bericht der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Donnerstag.

