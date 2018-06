Hamburg (AFP) Regisseur und Schauspieler Clint Eastwood hat die 1960er-Jahre in guter Erinnerung. "Ich arbeitete in Rom und London, für mich war das alles sehr schön", sagte der 84-Jährige der Zeitschrift "TV Spielfilm". Um mit dem Zeitgeist zu gehen, habe ihm aber das Tempo gefehlt. "Na ja, in den Sechzigern gab es zwar eine ganze Menge Veränderungen, aber ich war schon immer ein bisschen langsam. Ich meine, als alle anderen mit Drogen rumexperimentierten, habe ich Bier getrunken. Mehr hätte ich auch nicht vertragen können", ergänzte er.

