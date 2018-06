Luxemburg (AFP) Werden homo- oder bisexuelle Männer wegen ihrer Sexualität grundsätzlich vom Blutspenden ausgeschlossen, ist dies nach Ansicht des Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH,) Paolo Mengozzi, eine unzulässige "indirekte Diskriminierung". Alleiniges Kriterium für einen Ausschluss dürfe nur ein individuelles und konkretes Risikoverhalten für eine hohe Ansteckungsgefahr mit HIV sein, forderte Mengozzi in seinen am Donnerstag in Luxemburg gestellten Schlussanträgen zu einem französischen Fall. (Az. C-528/13)

