Berlin (AFP) Ein tiefschürfender Geschichtsvortrag, Blumen und ein Ständchen: Rund 650 Gäste haben am Donnerstagabend in der CDU-Zentrale in Berlin den 60. Geburtstag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefeiert. Darunter waren neben Merkels Mutter Herlind Kasner auch ihr Ehemann Joachim Sauer und alte Weggefährten wie der letzte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.