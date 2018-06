Berlin (AFP) Die an mehreren deutschen Flughäfen eingesetzten Körperscanner sind noch immer störanfällig. Bei dem Einsatz an sechs deutschen Flughäfen wurden in der ersten Jahreshälfte noch immer in rund 60 Prozent der Kontrollen Alarm ausgelöst, wie aus der am Donnerstag bekannt gewordenen Regierungsantwort auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag hervorgeht. Demnach lag die Alarmquote im ersten Quartal 2014 bei 62 Prozent, im zweiten Quartal bei 59 Prozent, heißt es in der AFP vorliegenden Antwort, über die zunächst die "Berliner Zeitung" vom Donnerstag berichtet hatte.

