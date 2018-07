Berlin (AFP) Der Bundesregierung liegen bisher nach eigenen Angaben keine Informationen über deutsche Opfer bei dem Flugzeugabsturz im Osten der Ukraine vor. Das Auswärtige Amt arbeite "mit Hochdruck daran, belastbare Informationen zu erhalten", sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Donnerstagabend in Berlin. "Bisher liegen uns keine Erkenntnisse auf Deutsche unter den Opfern vor." Frankreichs Außenminister Laurent Fabius teilte mit, es seien mindestens vier Franzosen an Bord der malaysischen Maschine gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.